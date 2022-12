La competencia de Esto es Guerra llegó a su final este miércoles 21 de diciembre y los ‘guerreros’ se consagraron como ganadores de la temporada, algo que Alejandra Baigorria consideró injusto, argumentando favoritismos por parte de la producción del popular reality de América Televisión.

A través de sus historias de Instagram, la rubia se despidió de todos los seguidores del programa con un sentido mensaje, en el que resalta las injusticias de las que supuestamente fue testigo. “Adiós, con todo el dolor de mi corazón me despido de ustedes!!! Llevar esta camiseta es luchar, llorar, ir contra todas las injusticias... DUELE Y DUELE MUCHO!!! Adiós, adiós mi equipo querido!!! Discúlpenme por no poder luchar más, traté... pero siempre los resultados serán los mismos!!! Los amo”, escribió la empresaria de Gamarra.

Asimismo, mandó un nuevo mensaje acusando a sus compañeras de ‘hipócritas’. “Y qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras!!! Capaz si soy fregada porque lucho por mi equipo pero si hay algo que no tolero y me da pena es la hipocresía!!! Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara!!! Por ser real, por no ser un personaje y decir lo que pienso en vivo, pues sí, esa soy yo, no tengo caretas!!! Y no soy hipócrita!!! Qué pena por ustedes”, agregó Ale Baigorria.

Alejandra Baigorria se despide de EEG

Alejandra Baigorria se despide de EEG

GUERREROS SE CONSAGRARON COMO GANADORES DE EEG

En la noche de este miércoles 21 de diciembre se realizó la final de “Esto es guerra” y solo un equipo pudo levantar la ansiada copa.

Tras un complicado circuito, ‘Los Guerreros’ vencieron a ‘Los Combatientes’. El modelo Mario Irivarren luchó hasta el final para darle el triunfo a su equipo con el campanazo final.

El equipo liderado por Patricio Parodi se llevó 30 mil soles y los integrantes de la nueva generación ganaron 10 mil soles.

Pese a este triunfo, la conductora Johanna San Miguel tuvo que decirle a los equipos que nadie es seguro para la siguiente temporada y que solo la producción decidirá quién continúa en el 2023.

ALE BAIGORRIA JUSTIFICA AMPAY DE SAID PALAO

DEFIENDE SU RELACIÓN. Alejandra Baigorria usó su cuenta de TikTok para confirmar que continua en su relación con Said Palao, pese a que hace unos días el chico reality fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina en coqueteos y cariños con una joven desconocida, mientras su rubia enamorada estaba de viaje.

La modelo grabó un video con Said donde se muestran bailando muy románticos, clip que fue compartido por Instarándula. “Tras el escándalo y aprovechando que los programas de espectáculos se encuentran de vacaciones, Ale Baigorria grita su amor por Said con canción de Ezio Oliva”, escribió Samuel Suárez en sus historias.

Asimismo, compartió el comentario que recibió Ale Baigorria en su publicación, donde una fanática le pide al chico reality que valore a su novia. “Said, tienes oro puro a tu lado, valórala por favor, éxitos”, le dijo su seguidora en un mensaje que causó la inmediata reacción de la empresaria de Gamarra.

“Lindo comentario, pero nadie sabe lo que él y yo pasábamos en esos momentos, ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamientos!!!”, aclaró Alejandra en el post de TikTok. “Con ese comentario, Alejandra deja entrever que estaba ‘distanciada’ de Said el día del ampay, justificando de esa manera su criticada acción con jovencita mientras estaba de viaje”, comentó el popular Samu.

TE PUEDE INTERESAR

Ale Baigorria grita su amor por Said Palao y justifica ampay: “Estábamos distanciados”

Rosángela Espinoza explica por qué la botaron de EEG y no le permitieron la entrada a América Televisión

John Kelvin estaría en amores con la secretaria de su abogado: Estas son las pruebas