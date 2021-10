La integrante de ‘Esto es guerra’, Allison Pastor dejó en claro que no tiene nada contra Korina Rivadeneira, pero señaló que no son amigas, menos ahora que una es parte de los guerreros y la otra de los combatientes.

Así lo dejó en claro en una entrevista para el programa ‘América Espectáculos’ donde contó los detalles de su viaje a Bolivia a donde viajó con su esposo Erick Elera.

“Qué casualidad, justo hablando con ella (Korina Rivadeneira) ambas nos fuimos de viaje y regresamos al Perú el mismo día. Venimos a competir, no hay amistad somos rivales ahorita”, señaló Allison Pastor.

“Lindo estar en Bolivia, ver cómo la gente quiere a mi esposo, la gente muy bonita. Me relajé un poquito ahora vengo a relajarme a la competencia. En Bolivia me siento en Perú porque saludan a mi esposo en la calle, lindo que vayas a un país que no es el tuyo y que te reconozcan es muy bonito”, añadió.

Allison Pastor no descartó la posibilidad de ir a vivir a Bolivia junto a su esposo y su hijo para el próximo año. “Es cuestión de evaluar qué pasará el próximo año”.

null null

VIDEO RECOMENDANDO

Mira los mejores pasos de ‘Reinas del show’

TE PUEDE INTERESAR

Melcochita internado de emergencia en Estados Unidos: “Casi me da un derrame cerebral”

Mirella Paz acusa a taxista de robarle su iPhone y lo amenaza de muerte: Chofer pide garantías para su vida

Magaly saca cara por su hijo tras acusaciones de Aída: “Así lo defendí en la universidad cuando sus profesores depotricaban contra mí”