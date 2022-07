¿DÓNDE ESTÁ EL ACTIVADOR? Magaly Medina le dedicó unos minutos de su programa del último viernes a Anthony Aranda y se preguntó por qué el activor estuvo ausente de Esto es Guerra hace nueve días. “Todos los días de esta semana no ha aparecido, no ha estado, bueno, nadie lo ha extrañado, ni cuenta se han dado, si yo no se los cuento nadie se entera”, dijo la urraca fiel a su estilo.

En ese sentido consideró al bailarín como un ‘mueble’ más entre los guerreros. “Es como un mueble sin importancia, que no trasciende y cuya ausencia es nada. El 1 de julio fue la última vez que estuvo en ese programa, ahora qué dirán, que está enfermo, que tiene Covid-19, que se lesionó...”, comentó la periodista.

Es así que recomendó a la producción de EEG que anuncien su ausencia en el programa o también consideró que prefieren que no esté por todo el escándalo mediático que involucra a su novia Melissa Paredes y el exesposo de esta, Rodrigo Cuba.

“Yo creo que a este chico ahora no lo quieren ahí, todo por este lío mediático que también le ha salpicado porque una persona que es responsable y pensante, habla con su novia y le dice que entre en razón y resuelven las cosas con calma y de manera conciliatoria”, acotó Magaly Medina.

Finalmente, consdieró que Anthony Aranda ni le aporta a Esto es Guerra ni tampoco a Melissa Paredes. “Pero qué podemos esperar de un hombre que hizo lo que hizo... no está y que bueno sería que tampoco lo regresen”, setención la urraca.

TE PUEDE INTERESAR

Peluchín ‘invitó a retirarse’ a Zully Pinchi: “No presentó su libro porque la echamos antes”

Andrea San Martín revela que llegó a acuerdo con Juan Víctor: “Decidimos recurrir a una guía profesional conjuntamente”

Milena Zárate y la emotiva despedida de su hermana Greissy en el aeropuerto: “Dios la bendiga y cuide”