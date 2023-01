Lo dejó en claro. Esta 18 de enero se estrenó la nueva temporada de ‘Esto es guerra’ y Facundo González fue uno de los competidores históricos que se sumaron al reality de competencia.

El argentino fue presentado por Johanna San Miguel, quien no dudó en preguntarle la razón por la que declinó la propuesta de Gisela Varcárcel, de ser parte de su nuevo espacio televisivo.

“ Me han dicho que el día de ayer recién has firmado porque estabas tentado por otra productora a irte a acompañar a una rubia muy popular , muy conocida, a quien has gileado pero así abiertamente. Qué te hizo cambiar de opinión”, le preguntó la ‘Mamá Leona’.

“ Hubo dudas, pero ese no era el motivo. Son cosas personales, mi cabeza estaba volada; pero ‘Esto es guerra’, es mi familia, mi casa, son nueve años, creo que soy uno de los más antiguos, así que para mí es algo increíble ”, respondió el popular ‘Guacho’.

Facundo González es presentado en ‘Esto es guerra’ 2023

¿Quiénes son los nuevos participantes de ‘Esto es guerra’ 2023?

Se espera por una nueva generación de guerreros para esta nueva temporada luego del casting que hizo la producción a nivel nacional; sin embargo, el último avance de Esto es guerra se puede apreciar a Patricio Parodi, Mario Irivarren, Melissa Loza, Luciana Fuster, Karen Dejo, Pancho Rodríguez, Ducelia, Echevarría, entre otros.

