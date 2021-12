A puertas de cerrar el 2021, el reality “Esto es guerra” presentó una edición especial para premiar a lo mejor del reality juvenil.

Como parte de los “Premios EEG 2021″, la producción del programa decidió rendir un homenaje especial a Gian Piero Díaz, quien se despidió de la conducción del programa para emprender otros rumbos en su carrera profesional.

“Me voy porque creo que he cumplido un ciclo. Han sido 10 años en que no he parado de lunes a viernes y en un horario familiar. Han sido 10 años donde no he podido acostar a mis hijos en las noches”, señaló el actor entre lágrimas.

“Pienso que todo tiempo en esta vida y me voy para estar más tiempo con mi esposa y con mis hijos, ellos son los que más amo en esta vida y por los que hago todo”, agregó.

Cabe mencionar que Gian Piero Díaz también ganó en la categoría ‘la caída más divertida del año’ como parte de los “Premios EEG 2021″.

