El conductor Gian Piero Díaz anunció su regreso a la pantalla chica al lado de Rossana Fernández Maldonado, con quien desde este sábado conducirá el programa ‘Sorpréndete’ que se emitirá por Willax TV a las 7 de la noche.

“Queremos hacer buena televisión, contenido sano, familiar, que transmita valores y que entretenga a las familias peruanas que están tan golpeadas (por la pandemia)”, sostuvo Díaz.

Gian Piero, al decir que quieres hacer televisión sana, ¿es por eso que decidiste dar un paso al costado de ‘Esto es guerra’?

La razón fundamental y de la cual te puedo decir que es un 99.9% por la que salgo fue porque hace 11 años no sé qué es tomar un lonche con mis hijos o con mi esposa. No sé qué era acostarlos. La pandemia me hizo dar cuenta de que no todo el tiempo iba a trabajar a ese ritmo, me ayudó a frenar y el resultado ha sido muy positivo en muchos aspectos. Esa es la única razón por la que dejé ‘Esto es guerra’, el decidir no seguir haciéndolo pasa más por un tema familiar que por un tema que no me guste o no esté de acuerdo con ese tipo de formato.

¿Descartas volver a conducir algún reality?

Jamás le cierro las puertas a nada. Si mañana más tarde me llaman para otro tipo de reality, sin ningún problema.

Los ‘guerreros’ ya iniciaron una nueva temporada. ¿Les deseas lo mejor?

Sí. La relación con ellos siempre ha sido buena, no hubo ningún tipo de pelea ni discusión, deseo que les vaya bien.

En tanto, Rossana Fernández aclaró que no siente presión por la competencia que tendrá el programa frente al espacio de Andrés Hurtado y ‘El reventonazo del verano’.

“Faltan programas de ayuda social, necesitamos más formatos como este y de sana diversión. No pensamos en la competencia, sino en tener un lugar para que nos conozcan y se relacionen con ‘Sorpréndete’. Queremos ganarnos un lugar y le deseamos lo mejor al resto. Mientras más opciones haya, hay más trabajo también”, declaró Maldonado.