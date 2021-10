Este jueves 30 de setiembre, Gian Piero Díaz sufrió un aparatoso accidente durante una de las competencias de “Esto Es Guerra”, la cual está inspirada en la famosa serie de Netflix, “El juego del calamar”.

Los “Guerreros” y “Combatientes” se enfrentaban en el reto ‘Inmóvil’ al mismo estilo del juego ‘Luz verde, luz roja’. Gian Piero intentó distraer a Said Palao pero, al no lograrlo, se retiró del set, sufriendo una aparatosa caída en vivo al pisar la crema del pastel que había en el piso.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y continuó en la conducción durante el resto del programa, incluso se animó a bromear con su caída. “Esto me va doler hasta mañana. Me ha samaqueado todo”, acotó.

El presentador del reality recordó que nunca había sufrido un accidente de este tipo desde que llegó a la conducción de “Esto es Guerra”.

EEG vs. Guerrero Puerto Rico

Cabe señalar que “Esto es guerra Perú” ya hizo formal su invitación a sus pares de Guerreros Puerto Rico, y la fecha estimada para la realización de la competencia internacional es el próximo 8 de noviembre.

VIDEO RECOMENDADO: