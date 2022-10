SE VA NACHO. Ignacio Baladán sorprendió a todos los fanáticos de EEG al anunciar que renuncia al reality de competencia de América Televisión por un problema de salud, del cual no quiso dar más detalles.

“Como todos saben, hace un par de semanas no estoy compitiendo mucho. Tuve un dolor muy fuerte, lo hablé con los productores y creo que la mejor decisión que puedo tomar ahora es retirarme para poder dar la imagen que yo siempre quiero dar acá, como hace seis años, espero poder regresar lo antes posible”, dijo consternado el uruguayo.

Según comentó, el médico le recomendó que haga su vida normal pero si evite realizar actividades de alto rendimiento, como las competencias de Esto es Guerra. “No puedo saltar, prefiero hacer mi rehabilitación, estar tranquilo también psicológicamente porque sí me afecta, así que prefiero dar un paso al costado. La verdad que no me gusta sentarme, no voy a seguir, prefiero retirarme y volver cuando me sienta al 100%” , acotó.

En ese sentido, aseguró que tomar la decisión de retirarse del reality no ha sido nada fácil pero prefiere evitar que su problema de salud se complique más. “Siento una frustración grandísima, esto psicológicamente no hace bien para cualquier persona que hace deporte. Tengo que hacer mucha terapia y prometo dar mi 100%, dale tiempo al cuerpo que a veces pide un descanso, hay que escucharlo. Prometo volver para la final, voy hacer todo lo posible”, concluyó Ignacio Baladán.

