María Pía Copello sorprendió a todos los fanáticos de EEG al regresar al reality de competencia. Y es que el conductor Renzo Schuller no pudo estar este lunes en el programa, por lo que la producción convocó a la exconductora y animadora de televisión.

“El señor Renzo no podrá venir el día de hoy pero obviamente no la iba dejar sola a usted. Solamente existe una persona que sea capaz de ponerle el freno”, empezó diciendo el Tribunal en conversación con Johanna San Miguel.

En ese momento presentaron a Maria Pía, quien hizo su ingreso triunfal desafiando a la popular ‘chata’. “Siempre seré tu dolor de cabeza Johanna, ahora no te hagas la que no me extrañas porque cuando me fui me llamabas diario, ahora es interdiario” , dijo la conductora.

Johanna San Miguel no se quedó callada y le pidió que se quede en su casa, a lo que Copello le respondió que aún tenía tiempo para participar en el reality porque tomará un vuelo a la medianoche.

“Sé que se han dividido los equipos, entonces tú rápidamente elegiste a los tres, a quienes crees que son los mejores, Pancho, Gino y Hugo”, dijo María Pía reconociendo que sabe que Renzo Schuller escogió a Said, Israel y Arian, quien está ausente del programa porque viene participando en una competencia internacional donde representa al Perú.

En ese momento, escogió a Patricio Parodi para su equipo, pero este indicó que estaba imposibilitado de competir por una lesión en el pie. Inmdiatamente, María Pía eligió a Facundo González.

Renzo Schuller no estuvo presente en la reciente emisión de 'Esto es Guerra', pero aún así el tribunal decidió llamar a María Pía Copello para que apoye en al conducción del programa. En su regreso, Johanna San Miguel y la 'tiktoker' tuvieron un tenso pero agradable intercambio de palabras en el set. “¿Por qué no te quedas en tu casa?” afirmó la mamá leona. (Fuente: América TV)

