Johanna San Miguel se emocionó hasta las lágrimas al despedirse de la temporada 2022 de Esto es Guerra, donde compartió la conducción del reality de competencia con Renzo Schuller. La popular chata se quebró al recordar que algunos de los competidores no regresarán en 2023.

“Pensar que vamos a prender el televisor en enero y que no van a estar algunos de ustedes, no, no estoy preparada. Me encanta la nueva generación, sé que todo siempre se tiene que renovar, pero no estamos listos para esto y creo que el público tampoco” , comentó la también actriz.

Asimismo, aseguró que el inicio de la temporada de EEG 2023 será muy complicado. “Va ser difícil. Los quiero, los respeto, los adoro... los quiero tanto... y si ustedes siguen en televisión y continuan una carrera televisiva y hacen cosas, pues vayan con todo, sin temor, sin miedo, luchen por sus sueños”, les aconsejó Johanna San Miguel a los chicos reality.

QUIÉNES NO ESTARÁN MÁS EN EEG

Hasta el momento, se ha confirmado la partida de Hugo García, novio de Alessia Rovegno, quien al parecer se irá a radicar fuera del Perú tras renunciar al reality entre lágrimas. Otra de las competidoras que supuestamente no estará en 2023 es Alejandra Baigorria, quien se despidió del programa luego de denunciar favoritismos.

Finalmente, Rosángela Espinoza también reveló que la sacaron de Esto es Guerra a solo unos días de su gran final puesto que no fue a trabajar el pasado lunes, ya que viajó a Qatar para ser parte de la clausura del mundial 2022. Según comentó en sus redes, no la dejaron entrar a Pachacamac cuando llegó el martes.

