Ducelia Echevarría, Spheffany Loza y Rosángela Espinoza critican ingreso de Alessandra Lama en EEG

“Esto es guerra” reveló el ingreso de la modelo Alessandra Lama, quien no fue del agrado de algunas competidoras del reality de América e incluso criticaron su físico y de no entrenar para estar acorde a la competencia. Ducelia Echevarría, Rosángela Espinoza y Spheffany Loza fueron las 'criticonas' y dispararon con todo contra la nueva integrante del programa.

Ducelia Echevarría fue la primera en arremeter contra la nueva contratación de 'Esto es Guerra' y despectivamente dijo: ¿quién es?. Agregó que entendía su ingreso y que, probablemente, solo tenga intenciones de hacer “show”.

“Media gordita la he visto. No creo que deba entrenar. Debe haber venido a hacer algún tipo de show... Llamar la atención. No sé a qué habrá venido. Parece que es la ex de todos”, respondió Ducelia Echevarría a un reportero de América Espectáculos.

Spheffany Loza, otra de las integrantes de “Esto es guerra”, también se refirió al ingreso de Alessandra Lama. “Vamos a ver que tanto punche tiene, sino... Por las puras”, dijo la hermana de Melissa Loza, quien se lanzó que mejor le den oportunidad en otra ocasión.

Rosángela Espinoza tampoco se quedó atrás y se refirió al físico de Alessandra Lama, la nueva integrante de “Esto es guerra”.

“La otra chica... Ni idea. Estaba bonito su vestido, nada más. Es su primera vez en un reality y no la veo con cuerpo fitness, para nada. Ay, perdón", comentó Rosángela.

Alessandra Lama, nueva integrante de "Esto es guerra", fue criticada por sus compañeras. (Imagen: América TV)

El ingreso de la expareja de Ike Parodi, hermano de Patricio Parodi, sorprendió a Guerreras y Combatientes a pocas semanas de la gran final de la temporada de este año.