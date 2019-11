La participante de Esto Es Guerra, Rosángela Espinoza, planea ingresar al mundo de la política. En entrevista a América Espectáculos, la chica 'selfie' comentó que sí ha recibido la oferta para participar en los próximos comicios electorales al Congreso de la República.

Agradecida por las oportunidades que le han ofrecido, la joven aclaró que no aceptó ninguna propuesta porque quiere terminar su carrera universitaria. Una vez con el título en la mano y experiencia en su campo, pensará en postular.

"Si postulo ahora me van a decir: '¿Qué estudios tienes?' Quisiera postular más adelante con un título que me respalde. No quiero que me vean como la chica reality. 'Porque es conocida, mediática y solo entró solo por eso al Congreso'. No quiero", expresó Rous.

Rosángela Espinoza al Congreso (Fuente: América Televisión)

Pero no todo quedó ahí. Espinoza también se refirió a la excongresista de la República, Susy Díaz. En su opinión, considera que la 'Exmadre de la Patria' fue una 'improvisada' y, precisamente, es lo que ella no quiere.

"Susy Díaz, discúlpame, pero fue una improvisada. Soy honesta. Yo quiero entrar por mis propios medios. Ahorita la política parece un reality", dijo.

Además, se mostró en contra de candidatos al Parlamento que ya han tenido un escaño en el pasado y les pidió que les ceda el espacio y la oportunidad a gente joven. "(Debería entrar) gente nueva, joven que haga un cambio en el país, en el Congreso. Ya muchos que tienen años y siguen postulando", finalizó.