Said Palao fue presentado en la nueva temporada de “Esto es guerra” como integrante del equipo de “Los Guerreros”, pese a que el deportista siempre lució la camiseta de “Combate”.

“Le quiero decir algo a los ‘Combatientes’, tampoco he visto que hayan pedido mi refuerzo. No sentí que haya hecho falta”, fueron las primeras palabras de Said Palao al pisar el set de televisión.

“Es un año nuevo y una meta distinta. Yo quisiera estar en ‘Los Combatientes’, pero tampoco escuché que Renzo Schuller me necesitaba, pero bueno”, añadió.

Said Palao regresa a 'Esto es guerra'

RENZO SCHULLER INDIGNADO PORQUE SAID PALAO ES “GUERRERO”

El conductor Renzo Schuller expresó su indignación porque Said Palao se sumó al equipo de “Los Guerreros” y no el de “Los Combatientes”: “Me cuesta mucho verte con esos colores” .

El líder de “Los Combatientes” se agarró el cabello en varias oportunidades porque no podía creer que su “Combatiente” se unió al equipo rival.

Como se recuerda, Said Palao se ganó un espacio en la pantalla chica al ser parte de “Combate”, desaparecido reality de ATV.

