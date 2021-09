SE BURLÓ CON TODO. Samuel Suárez sacó toda su artillería y despotricó contra los chicos de Esto es Guerra, que hoy estrenan el minireality ‘La Academia’ de EEG. El periodista de espectáculos no se guardó nada y analizó los adelantos que se han venido difundiendo en los últimos días.

“Ahí veo muchas puertas, creo que estoy en Promart jajajaja”, “Mis gallinas cuando me llevo los huevos”, “¡Qué gran actuación! parecen el casting que hacen en JB jajaja”, comentó el popular Samu en sus historias de Instarándula.

Asimismo, aseguró que el nuevo reality de EEG es ‘una locura’ y que veremos ‘brillar a muchas puertas’, en referencia a la falta de experiencia en actuación de los chicos reality. “Les vamos a poner acrílico a muchas puertas”, se burló.

Samuel Suárez comentó una performance de Patricio Parodi y hasta lo comparó, irónicamente, con Julián Legaspi. “Esa actuación les juro que me conmovió, recordaba la época de Calígula, cuando entraba y decía ‘que comience la fiesta’, su Oscar definitivamente”, dijo entre risas.

Por otro lado, también se burló de la actuación de Pancho Rodríguez. “Ay no puedo jajaja de verdad me siento en Promart jajaja ya por favor, su oscar para mi querido ¿o no?”, dijo en referencia al chileno.

RAJA DEL PATO Y LUCIANA

Fiel a su estilo, Samu todavía no suelta a Luciana Fuster y Patricio Parodi, luego que la modelo lo llamara ‘sin oficio’ por soltar un rumor de un romance con el Pato. “Los que se dan besos apasionados pero no están, no coquetean, han tenido una preparación de actores, seguro en la Católica con los profesores de artes escénicas, Reinaldo Arenas ha venido para enseñarles las ténicas de beso para que se vea el falsete en televisión, porque no creo que sean besos reales”, dijo de forma irónica.

Finalmente, comparó a la parejita con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet pero de La Molina.

