Tepha Loza se mostró incomoda por las recientes declaraciones de Rosángela Espinoza, quien manifestó que la hermana de Melissa Loza se puso celosa por el beso ella protagonizó con Pancho Rodríguez en “Esto es Guerra”.

La polémica entre las modelos surgió luego que Tepha le tirara un tortazo en la cara a Rosángela como parte de un juego.

“Si van a jugar de esa manera es muy lamentable, muy lamentable que no tenga empatía. Ya pasará”, indicó Rosángela en unos videos publicados en su historia de Instagram. “Se puso así por el beso entre Pancho y yo. Quiero dejar claro que entre Pancho y yo no hay nada, solo una bonita amistad y nada más. No hay nada. Los besos es parte del show y ficción. Yo vengo aquí a trabajar. Estoy hoy por hoy soltera y no estoy saliendo con nadie”, añadió.

Al ser consultada por estas declaraciones, la menor de las hermanas Loza explicó que no tiene nada personal contra su compañera del relity. Además, aclaró que Pancho Rodríguez es parte de su pasado.

“No tengo nada personal con ella ni con Pancho. Estoy tranquila. Todos son mis compañeros, simplemente le tiré la torta como debía porque si no me sentenciaban a mí, o le sacaban puntos a mi equipo. Estaba cumpliendo con mi trabajo”, explicó.

“Estoy haciendo mi vida, estoy tranquila. (Pancho) es un tema cerrado, fue una etapa de mi vida, pero ya terminó. Está en su vida, en su momento, yo no tengo nada que ver. Separemos lo profesional con lo personal”, aclaró.

Asimismo, Tepha Loza denunció que Rosángela Espinoza estaría incitando a sus fans a que la ataquen en redes sociales tras el fuerte tortazo que le dio. “Ella se aprovecha de su fanaticada y son agresivos para atacarme, siento que ella está incitando para que comiencen con el maltrato”, comentó.

Tepha Loza

VIDEO RECOMENDADO

EEG: Rosángela evita hablar con Yahaira

La modelo evitó dirigirle la palabra a la salsera, quien llegó a los estudios de ‘Esto es guerra’ para presentar su nuevo tema. null

TE PUEDE INTERESAR

El Bombardero sobre Perú vs Chile: “A esos chistosos no les quedaron ganas de dejar mensajitos en el vestuario”

¡Se llevó un billetón! Hincha habría ganado 17 mil soles por el triunfo de Perú sobre Chile

Perú 2-0 Chile: Las 3 cosas que aprendimos luego del triunfo peruano