Efraín Aguilar, productor de Televisión y teatro, saludó el éxito que tiene la dupla de ‘Hablando huev....’ y recalcó que no envidia su popularidad y arraigo, pero no comparte su humor, pues recalcó que se queda con el que se hacía en los años ochenta en programas como ‘Risas y Salsa’.

Efraín, en el Canout, Jorge Luna y Ricardo Mendoza están triunfando con su programa ‘Hablando hueva....’, la están rompiendo...

Sí, vi la respuesta del público en las redes y también alguno de sus programas. No envidio su éxito, lo saludo, pero no es mi estilo porque el mío es el humor de ‘Risas y salsa’, ‘Taxista ra ra’, ‘24 minutazos’, el de los cómicos ambulantes en TV, sin embargo económicamente son un boom y se aplaude que sigan adelante. Intuyo que detrás de ellos hay una gran producción.

Tú saliste del Canout y ellos ingresaron...

Sí, sé que la productora ‘Hablando huev....’ compró el teatro y yo felicito que se siga difundiendo el arte, que el público tenga un espacio de entretenimiento en estos tiempos tan caóticos que hemos vivido y seguimos viviendo producto de este coronavirus.

Jorge y Ricardo han sido entrevistados por medios locales y comentan que en sus shows se muestran tal como son.

El reality show hace mucho años que es tendencia, el hacer humor como el que ellos hacen tiene respuesta en el público que consume este entretenimiento en redes sociales, aplicativos, etc y bien por ellos, eso sí, un consejo hasta de un conejo: ‘Siempre tienes que tener los pies sobre la tierra’ .... No porque hoy tu nombre empieza a ‘brillar’ se te van a subir los humos, un artista llega lejos por su talento, claro está, pero trasciende por su sencillez y humildad.

EL TEATRO SU PASIÓN

Cambiando de tema, ¿Cuándo reapareces en América Televisión?

En junio debe estar al aire la producción que haré con talento peruano, es una comedia, ya tengo algunos nombres en mi cabeza y en tanto sigo con mis talleres de formación actoral para niños, jóvenes y adultos en el teatro Jade.

Volviste a las aulas con Rodolfo Carrión y Raúl Beryón...

Así es con dos talentosos actores, formados de escuela con mucha trayectoria y conocimiento para compartir con los jóvenes valores que formaremos. Yo no me quiero dar de erudito del arte, pero tengo claro que si un artista no se prepara, no se cultiva, no crece; se estanca por eso hay que prepararse y siempre escuchar a los que tienen un poquito más de experiencia.

La ‘escuela’ de ayer todavía tiene historias por contar

¡Uy! Claro que sí, historias que son anécdotas que sirven para orientar a los niños, jóvenes y adultos porque nunca es tarde cuando quieres desarrollar eso que te apasiona. Soy un hombre de teatro, el teatro es mi pasión y mientras pueda compartir mis conocimientos con gusto seguiré sobre el escenario hasta que el telón se baje.

