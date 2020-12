El productor Efraín Aguilar celebra que el gobierno haya aprobado la fase cuatro de la reactivación económica y así se puedan abrir los teatros.

“Estoy contento porque la actividad teatral es positivo para todos los que nos dedicamos a ello. Ya son más de 9 meses en que se ha visto afectado mucho el bolsillo, así que me entusiasma el hecho de volver hacer teatro y mis talleres de actuación, que arrancarán en enero y en febrero estrenaremos obras teatrales”, expresó Aguilar.

Han sido muchos meses de ‘para’… ¿Cómo lo ha pasado?

Difícil porque durante estos 9 meses no he dejado de pagarle a mis actores y personas que trabajan en el teatro. Ha sido un gran esfuerzo que ha causado un forado, pero no podía abandonar a la gente que me ayuda en la actividad teatral. (L.Gamarra)