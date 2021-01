Efraín Aguilar lamentó tener que dejar el teatro Canout, sala en la que montó muchas obras y formó a nuevos valores de la actuación, pues la pandemia no le ha permitido tener los recursos económicos para continuar con su labor teatral.

Efraín, bajas el telón del teatro Canout...

Lamentablemente tengo que dejarlo porque la pandemia no me da opción, no sabes cómo he llorado.

¿Y ahora qué harás?

Estoy pensando hacer un teatro chiquito en una casa depósito. Estoy muy dolido porque muchos años de mi vida están invertidos aquí, tengo callos en las manos. Con mucho dolor lo estoy dejando, este 28 ya me estoy mudando.

¿Estás perdiendo todo lo que invertiste?

Todo. Un teatro más que se cierra, perjudicando a la cultura de nuestro país.

¿Ya no habrá más talleres de teatro donde formabas a nuevos talentos?

Algo tendré que hacer porque debo sobrevivir, igual voy a ponerle ‘punche’ porque el teatro es mi vida.