Efraín Aguilar volvió a expresar su opinión acerca de ‘Hablando Huevadas’, la popular dupla que integran Ricardo Mendoza y Jorge Luna, señalando que el género que ellos hacen no es comedia y que le parece ‘una agresión’ al público su estilo en el teatro.

En breves declaraciones al usuario ‘Pablancho’, el director de teatro señaló que no le parece que la dupla de YouTube se burle de la gente y, añadió, que el formato que ellos hacen en el teatro Canout no tiene calificación.

“En principio, el género que hacen ellos no es comedia, es cualquier otra cosa que no tiene calificación porque el sentarse frente a un micrófono, con un poco de música y comenzar a burlarse de la gente, eso no tiene calificación. No los estoy criticando, si ellos se ganan la vida así y les parece correcto, perfecto, pero yo no lo comparto”, dijo Efraín Aguilar.

“EL TEATRO NO ES AGRESIÓN”

Finalmente, Aguilar señaló que el género que hacen ‘Hablando Huevadas’ en el teatro le parece ‘una serie de garabatos’ pues el teatro no consiste en ‘agredir al público’.

“Es una asociación de garabatos cómicos entre comillas en los que la gente se divierte la gente de ser burlados asimismo o a terceras personas. La comedia o el teatro no es agresión al público, aunque he visto solo un programa, me parece una agresión”, puntualizó.

Recordemos que ‘Hablando huevadas’ se ha visto envuelto en una serie de polémicas en redes sociales por hacer parodias de casos relacionados a personas con síndrome de down, al autismo y a un acoso en un vehículo de transporte público.

