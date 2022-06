Efraín Aguilar levantó el telón e inauguró el teatro Jade, sala en la que desde este lunes presentará la obra ‘Amigas íntimas’ con las actuaciones de Cristina Urueta y Daniela Cilloniz, y contó que este momento significa un ‘renacer’ en su vida pues la pandemia, como a muchas figuras del medio artístico, le pasó la factura y lo hizo quebrar hasta casi llegar a la ruina.

“Este proyecto es posible gracias a la ayuda de Andrés Hurtado, mi esposa, amigos, mi secretaria, el personal que labora esta sala que empezó a hacerse desde cero y estoy agradecido por todo el respaldo que me han dado. Este es un ‘teatro pobre’ no de un empresario, la pandemia me hizo quebrar hasta llegar casi a la ruina, pero esto ( la inauguración) es un renacer”, dijo Aguilar, quien escribió la obra que va de lunes a miércoles a las 8 de la noche en la sala Jade.

En medio de la incertidumbre que vive nuestro país, apuestas por difundir el arte...

El teatro es una manifestación espiritual que uno no debe dejar de hacer hasta que muere. Siempre voy a estar entregado a esta expresión cultural. Siempre me gustó actuar y me deleita dirigir, pero lo que más me apasiona es enseñar y en esta sala tengo la oportunidad de formar a los nuevos talentos que pronto veremos brillar en la Tv, el cine, el teatro, etc.

ORGULLOSO DE SUS ‘HIJOS’

Por otro lado, Efraín Aguilar felicitó el arrollador éxito que tuvo ‘Al fondo hay sitio’ que el último miércoles, durante su estreno, hizo picos de 34 puntos de rating. “ Estoy feliz por ellos, porque son mis ‘hijos’. Algunos (de los actores) empezaron prácticamente conmigo en las teleseries y me siento orgulloso de sus logros y van a seguir teniendo éxito porque como siempre les digo: ‘Ustedes son los mejores y los mejores no pueden dar un pie atrás.”

¿Viste la serie?

No pude porque estuve en el teatro viendo los detalles de la inauguración.

Se extrañan algunos personajes...

Eso es normal, hay mucha gente que hizo su vida y no puede estar esperando cinco años para que se dé una reposición. Yo estoy muy feliz por ellos, por los actores, la producción por Gigio (Aranda), ya cuando nos visite en el teatro, como ha pasado en otras oportunidades, lo abrazaré por este éxito. Se han anotado un gol de media cancha.

ARRASÓ CON RATING

El regreso de “Al fondo hay sitio” tuvo un auspicioso debut con picos de más de 30 puntos de rating, hecho que fue celebrado por el elenco que se reunió para ver juntos el primer episodio de la novena temporada.