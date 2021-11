En la ultima edición de la marcha a favor de la vacancia presidencial, el productor Efraín Aguilar sorprendió a los asistentes al revelar que había perdido su celular y pidió que por favor se lo devuelvan.

Más información: Así se viene desarrollando la marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo

Al término del discurso de Rafael López Aliaga, el recordado director de ‘Al fondo hay sitio’ indicó que su teléfono se le había perdido en plena marcha que se realizó en el Centro de Lima.

“Se me ha perdido mi teléfono, por favor devuélvanlo, no estamos en Palacio de Gobierno (...) Y si no, López Aliaga me regalará uno”, dijo Efraín Aguilar, entre risas.

Efraín Aguilar sufrió pérdida de su celular en la marcha (Video: Canal N)

Horas antes, Efraín Aguilar y Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular y participante de la, fueron alcanzado por un gas lacrimógeno que se lanzó durante la marcha a favor de la vacancia presidencial. El considerable grupo de manifestantes se movilizó desde la Av. La Peruanidad en horas de la tarde.

Imágenes de Canal N registró el incidente; sin embargo, no se apreció quién lanzó el gas dispersador. Una reportera también se vio alcanzada por la bomba lacrimógena; en tanto, López Aliaga tuvo que retroceder junto a sus acompañantes.