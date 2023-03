Hace casi 28 años, Susy Diaz hizo historia. Era la primera vez que una vedette llegaba al Parlamento y de qué manera. Su campaña fue la más singular que se recuerde: Se pintó el número 13 con pintura de labios en una de las nalgas y así recorrió las calles. Ganó una curul con 10 mil 280 y, pese a lo que se piensa, fue una de las congresistas de mayor productividad que se recuerde.

Corría el año de 1995. Susana Ivonne Díaz Díaz, ahora de 59 años, fue contactada por el partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA), fundado por el excongresista Julio Chu Mériz, quien quería que la bailarina y actriz cómica sea su ‘locomotora’ para llegar al Congreso. A ella le dieron el número 13, casi como consuelo pues se creía que esa agrupación colocaría pocos parlamentarios.

El tiro le salió por la culata a Chu Meriz, quien había sido parte del Congreso Constituyente Democrático (CCD) en 1992. No salió elegido.

LA CAMPAÑA

Cuando se conoció que Susy postulaba al Legislativo, todos la asociaron con Ilona Staller, más conocida como ‘La Cicciolina’, quien postuló y logró una curul en el Parlamento Italiano, haciendo una campaña mostrando su busto y recordando que había sido actriz de cine porno.

La flamante candidata fue visitada en esos días por las entonces redactoras de espectáculos del diario Ajá , Iris Samanamud y Carla Chévez en su departamento de Miraflores, para conocer cómo iba a ser su campaña. Ella no quería repetir lo de la Cicciolina y por eso Samanamud sugirió que lo haga con tangas. Chévez agarró un lápiz labial y le estampó en una nalga el número 13 que otros postulantes habían desechado por ‘mala suerte’.

Así es como salió a las calles con Iris y un fotógrafo de ese medio (que ahora se encuentra en el ‘cementerio de papel’) para hacerse las fotos en la avenida Abancay, cerca del Palacio Legislativo. La nota dio la vuelta al mundo. Por primera vez una vedette postula al Congreso junto a connotados juristas, abogados y políticos peruanos.

ARZOBISPO DE LIMA LA CRITICÓ

Díaz recibió fuertes críticas de muchos, entre ellos el arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, no solo por hacer ese tipo de propaganda política, sino también por realizar programas de planificación familiar regalando condones.

Susy Diaz, siempre fue un personaje muy controvertido, tanto en lo artístico, como en lo político. Ella comenzó a trabajar en 1984 como secretaria en Panamericana Televisión, y es a partir del año 1986 que incursiona en el mundo del espectáculo, como bailarina extra en el conocido programa cómico Risas y Salsa; luego de esa experiencia, estudió arte dramático en el Club de Teatro de Lima.

Su triunfo fue lo más comentado en esas elecciones, junto a la reelección de Alberto Fujimori como presidente de la república. “No lo podía creer porque yo no tenía la ambición de ser congresista. Dije: Dios si gano, bien, gracias, y si no también, la publicidad me ayuda para los contratos”, comentó a Carla Chévez años después.

Todo el mundo estaba pendiente del look que usaría el día de la juramentación . Muchos creían que iría con escote y minifalda, toda sexy. Fue el diseñador Enzo Vitale quien le elaboró un vestido formal, que igual acaparó las portadas.

MÁS PRODUCTIVA

Y contra lo que se decía de Susy, que era ‘tontita’, fue de las más productivas y honestas. En los cinco años de su gestión, presentó 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados. Para las elecciones del 2000, que volvió a ganar Fujimori, no postuló.

Ese año fue denunciada por, supuestamente, recibir dinero para realizar un viaje a Tacna, a fin de no asistir a la sesión del Pleno en la que se discutía la aprobación de un referéndum para evitar la re-reelección de Fujimori.

Susy aseguró siempre que nunca recibió dinero de Víctor Joy Way ni de Vladimiro Montesinos , pero igual fue condenada a tres años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil al estado ascendiente a 200 mil soles. Ella terminó de pagar esa cantidad en el 2012, convirtiéndose en todo un ejemplo.

