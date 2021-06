El actor cómico, José Luis Ríos, el popular ‘Chikiplum’ aseguró estar confiado en alzar la copa en la gran final de ‘El Artista del Año’, que se verá este sábado a las 9 de la noche. Es más, señaló que, con el premio, que se trata de 30 mil soles, cumplirá su gran sueño de construir su casa.

“Con todo, llego a ganar, llego a la final a alzar la copa. Me estoy preparando mucho, mi show será una sorpresa, llego con piruetas y acrobacias nuevas, estoy dando todo de mí. Y llego con dos grandes, mi esposa Katy y mi padrino Manolo Rojas. Además, llego vocalmente preparado”, aseveró ante la prensa, ‘Chikiplum’.

“¿Qué harías con premio? Cumpliría un gran sueño, empezar a construir mi casita y darle así independencia a mi familia”, añadió el artista.

‘Chikiplum’ dejó en claro que no tiene miedo a ningún competidor porque se siente en la capacidad de enfrentar a cualquiera debido a que su show y baile conectan con el público. Agregó estar satisfecho de haber llegado a la final pese a que muchos no apostaban por eso.

“Mucha gente no creía en ‘Chikiplum’, los participantes no me veían como competencia, y eso me dio fuerza para demostrar quién soy, ahora estoy en la final, ahora estoy a la altura de cualquier otro artista. Estoy satisfecho de llegar a la final, pero no pleno, eso será cuando gane, y ese será un regalo para mi hija, quiero que ella vea que su papá, de talla baja, ganó un concurso de artistas de talla alta. No voy a dejar pasar esta oportunidad”, dijo.

