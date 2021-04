José Luis Ríos, el popular ‘Chikiplum’, contó que estuvo nervioso al pisar la pista de ‘El artista del año’ y aseguró que Fabio Agostini y Diego Val podrán tener su ‘pepa’, pero él tiene ‘sabor y saoco’.

“(El sábado) me sentí nervioso porque es una plataforma nueva que pisaba. Además, los competidores están fuertes pero eso me daba más fuerza para demostrar de dónde vengo y de lo que estoy hecho, cuál es mi esencia, lo que me fortaleció para salir con todo”, afirmó.

¿Tú no te achicas en el escenario?

Claro, como lo dije: ‘A ningún pequeño se le debe ver para abajo, siempre se le debe ver de tú a tú’.

Además, tú has sido campeón de baile.

Con mi esposa (Katy Prado) tenemos un dúo que se llama ‘Los chikiplunes’ y tuvimos la oportunidad de participar en un campeonato de salsa, World Latin Cup, en la categoría sin límites, la cual ganamos.

Digamos que tú eres la demostración de que los sueños se pueden hacer realidad

Exacto. Agradezco mucho lo que hicieron mis padres conmigo, nunca me hicieron sentir inferior, si no que podía hacer cualquier cosa al igual que otras personas, que puedo encontrar limitaciones, sí, porque somos personas con limitaciones pero las puedo romper viendo la forma de cómo alcanzar el objetivo. Entonces, me queda claro que los límites son la fortaleza para llegar a mi objetivo.

También cantas porque el sábado pusiste a bailar a todos con ‘El arbolito’...

Creo que tengo de todo un poquito de todo y solamente tengo que desarrollar ese poquito para ser un buen competidor. Creo que estoy en capacidad de competir con cualquiera, pero todo está en el proceso que vaya llevando de aquí en adelante. Espero mejorar porque igual todos van a hacerlo.

¿Qué le dirías a tus rivales?

Que ahorita (la competencia) es de igual a igual. Hay gente que tiene fortalezas en el canto, pero quizá su debilidad es el baile o la actuación. Por ahí uno tiene que revertir eso y darle la lucha a cada uno de ellos.

La gran mayoría piensa que ‘El artista del año’ solo es canto...

Este programa no solo es de canto, de actuación ni de baile. Es un espacio que busca un showman, se trata de que le puedes dar al público para que se enganche contigo.

Siempre se dice que lo ‘bueno viene en frasco chico ¿Cuánto mides?

Ahora mi lema es ‘por favor un chikiplum de distancia’ ja, ja, ja... yo mido 1.27 cms.

Te consideras un rival de temer...

Sí, porque si no me la creo empezaría mal. Yo mismo me estuviera subestimando...

Vi que te quejaste en ‘América hoy’ porque decían que Fabio Agostini y Diego Val eran los galanes del programa…

Claro, porque yo también puedo ser un galán, aunque sea un ‘galán de monedero’.

También tienes tu ‘jale’.

Ellos podrán tener sus bíceps, tríceps, pero son dos pies izquierdos y yo tengo el sabor y el saoco.