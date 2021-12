La cantante de cumbia, Estrella Torres tiene bien claro a quienes quiere enfrentarse en la final del reality ‘El artista del año’. Así lo dejó entrever, al dar su apoyo a César Vega para que salga de sentencia en la que se encuentra junto a Yahaira Plasencia y Claudia Serpa.

“Me gustaría que César Vega se quede en la competencia, es un buen amigo y es muy talentoso, además, es el único hombre que sigue en competencia y debería quedarse hasta la final. Yahaira y Claudia son muy talentosas, sin embargo, César merece la oportunidad de seguir demostrando su talento”, dijo clara y contundente, Estrella Torres.

Y también aprovechó a aclarar por qué mandó a sentencia Claudia Serpa. “Todo es una estrategia, yo no tengo ningún tipo de rivalidad con nadie en el programa, pero sé que en esta competencia nadie ha venido a hacer amigos, porque todos queremos ganar y tenemos que ver la manera de llegar a la final. No olvidemos que ya hemos quedado los competidores más fuertes”.

La próxima semana invitarán a diferentes artistas para retar a los concursantes del reality y no descartó la posibilidad de enfrentarse a Tommy Portugal, a quien aseguró que ganaría. “Soy una mujer competitiva, no me gusta perder. Venga quien venga a retarme, yo voy a dar lo mejor de mí”.

Aprovechó para solidarizarse con su expareja debido a que fue víctima de robo en España. “Siempre converso con Tommy, y cuando ocurrió el robo, me contó cómo había pasado todo. Me da mucha pena lo que le ha pasado, ¡pobrecito!, porque él está trabajando mucho, y que le pase esto, no es justo. Tommy es una persona muy fuerte y de hecho va a salir de esta; lo material se recupera, lo importante es que él está bien”.

Sobre los consejos de Ruby Palomino, quien le recomendó alejarse de Tommy un tiempo, aclaró que si ve indicios de que el cantante la quiere enamorar otra vez se alejaría del él por respeto a su actual pareja.

“Me sorprende la madurez de Tommy, no se merece que me aleje de él, y él tampoco quiere que me aleje, y no es porque nos extrañamos como pareja, solo que cuando teníamos una relación, también teníamos una amistad, y la queremos conservar”, expresó.

