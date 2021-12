Estrella Torres es una de las participantes que llega a la semifinal de “El Artista del Año” en sentencia. La cantante deberá enfrentarse en un duelo de votos con César Vega en busca de una nueva oportunidad de seguir en la competencia.

La artista no pudo ocultar su malestar por haber sido sentenciada, pero asegura que este sábado dejará todo en el escenario para lograr su pase a la final del reality y levantar la copa de esta temporada.

“Estaba un poco bajoneada, porque es la primera vez que caigo en sentencia, pero voy a defender mi puesto como una leona, quiero quedarme en el programa. La sentencia me ha impulsado a sacar la mejor versión de mí”, señaló.

La intérprete de “Ahí donde me ven” ya piensa en la próxima gala y adelantó que la agrupación “Puro Sentimiento” será su refuerzo para intentar salir de la sentencia.

“Estoy preparando un número espectacular para salir de sentencia, traigo de refuerzo a ‘Puro Sentimiento’, con ellas llegamos a la pista del show a matar. Quiero transmitir alegría en mi presentación, y que la gente en sus casas baile y disfrute. Quiero llegar a la gran final, sé que esa copa es mía”, añadió.

Sobre por qué no eligió a Tommy Portugal como refuerzo, Estrella Torres aseguró que la canción que presentará este sábado no va acorde con el ritmo que tiene su expareja.

¿Qué opina sobre César Vega?

La cantante de cumbia destacó el talento de César Vega, quien también está sentenciado, aunque aclaró que no le tiene miedo y que está segura de las habilidades artísticas que posee.

“No le tengo miedo, estoy segura de mi talento. Sé que César es un grande de la salsa, pero no me voy a rendir, sacaré lo mejor de mí. También quiero agradecer a las personas que me están apoyando y quieren que siga en competencia”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO:

El artista del año: Mira la última presentación de Claudia Serpa antes de ser eliminada de la competencia

Claudia Serpa fue eliminada en la cuarta gala de 'El artista del año' tras enfrentarse contra Cielo Torres en un versus de salsa. La cantante y modelo fue criticada en su última interpretación no convenció al jurado lo que le costó su permanencia en la gala. (Fuente: América TV)

