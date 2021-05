EL APOTEÓSICO SE QUEDA SIN CHAMBA. Aldo Díaz fue choteado el pasado viernes de la coconducción de El Artista del Año, cuando acudió a grabar como si nada hubiese pasado, tras revelarse unos chats donde se refiere en malos términos a la conductora del programa, Gisela Valcárcel.

Al parecer ‘La Señito’ habría tomado la decisión de separar al popular personaje del reality de canto y baile, indignada porque la llamó ‘desleal’ y aseguró que la había ayudado a amasar su fortuna.

Aunque la rubia no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, fuentes de El Artista del Año contaron a Trome que Aldo ‘El Apoteósico’ Díaz fue el viernes a grabar el programa de este sábado, pero le indicaron que ya no era parte del show.

“Tenemos la orden de que usted ya no trabaja aquí”, le dijeron, por lo que tuvo que retirarse. Este diario intentó comunicarse con Aldo para que dé sus descargos y preguntarle hasta cuándo durará su ausencia, pero el popular personaje indicó que no podía dar ningún tipo de declaración.

EL APOTEÓSICO PUSO EL PARCHE

En una extensa entrevista para Trome, Aldo Díaz reveló detalles de su relación con Gisela Valcárcel, pero también aprovechó para poner el parche antes que Magaly Medina revelara los polémicos chats donde habla mal de su exjefa.

El personaje contó que su chapa de ‘El Apoteósico’ nació porque a la rubia le gustó el comentario que hizo a una presentación de Jean Paul Strauss. Asimismo, dijo que era el soporte de la conductora y que han ‘hecho una asociación natural’. “Para la gente es imposible que ella ‘chambee’ sin mí”, indicó.

Con respecto a la Urraca, comentó que tenía conocimiento de que la periodista había mandado a ‘alguien’ para que lo persiga. “Ella y Gisela son enemigas públicas. Está buscando que yo caiga para refregarle en la cara: ‘Allí está tu ‘Apoteósico’”, dijo días antes del destape.

LOS POLÉMICOS CHATS

Poco despues de la entrevista para Trome, Magaly Medina expuso los chats de un ‘urraco’ que conversó con ‘El Apoteósico’ y en los que se evidencia que tiene un muy mal concepto de Gisela Valcárcel.

La ‘urraca’ aseguró que no había mandado a seguir al co-conductor del programa de América Televisión y que nunca había escuchado sobre él, sin embargo, mostró unas conversaciones que lo dejan mal parado.

“No me han llamado. Me cambiaron por Orderique”, escribió Aldo ‘Apoteósico’ Díaz a un ‘urraco’, quien le pidió una entrevista para “que se luzca”, aseguró Magaly Medina.

Luego, Aldo ‘Apoteósico’ Díaz es consultado por Gisela Valcárcel, ya que aún no lo llamaba para ‘El artista del año’. “No la voy a llamar ni c*****. Es desleal esa huev*** (...) Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al post productor (que me llamen)”, indicó.

Magaly Medina le mandó un mensaje a Gisela Valcárcel: “Desubicación al máximo. Qué gente tan leal que tienes al lado (...) Te vas enterado la cara de tu ‘Apoteósico’. El mundo de la televisión está lleno de hipócritas”, concluyó.