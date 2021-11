Lucía de la Cruz: “Elías Montalvo no es un cantante profesional, sin embargo, quiere aprender y lo va a lograr”

La cantante criolla Lucía de la Cruz, quien este sábado llega a El artista del año como refuerzo de Elías Montalvo, dio detalles sobre cómo han sido los ensayos previos a la presentación de la tercera gala. Como se recuerda, él se encuentra en sentencia junto a Ruby Palomino, y uno de los abandonará la competencia.

Este sábado vuelves a pisar la pista de El artista del año, ¿qué significa para ti?

Me siento como en mi casa porque estoy al lado de Gisela (Valcárcel), a quien conozco desde que ella era una niña. Me siento feliz de ver a tanto artista en el escenario, y me he quedado sorprendida con lo lindo que cantan.

Llegas como refuerzo de Elías Montalvo, ¿qué opinas de él?

Elías es un joven que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, hemos estado ensayando y lo he apoyado con algunos tips. Elías es muy atento y curioso, y eso es importante porque así aprenderá más rápido y podrá crecer en el mundo de la música.

¿Cómo te convenció para que seas su refuerzo?

Me dijo, “Señora, por favor, quiero que usted cante conmigo en El artista del año”, y le dije, “No me digas señora, yo soy Lucía de la Cruz y soy señorita”, así que lo invité a mi casa, quería verlo y escucharlo cantar. Hemos ensayado en mi casa, sin orquesta, sin cajón, sin nada, así fuimos haciendo las pautas, los cortes, para presentar un gran show.

El público salvó a Elías de una sentencia, sin embargo, hay quienes lo critican, ¿qué opinas?

Le explico algo al público, no es importante un cantante que tenga una grandiosa voz, lo importante es un artista que le guste lo que está haciendo. Elías va a seguir aprendiendo, él no es un cantante profesional, sin embargo, es un chico que quiere aprender y lo va a lograr.

Cambiando de tema, ¿cómo te va en el amor?

Estoy tranquila y soltera, pero no desatendida (risas), en esta etapa de mi vida estoy con ganas de trabajar y enfocada en seguir adelante.

¿En qué proyectos estás ahora?

Sigo trabajando en Lima, se están volviendo a abrir las discotecas y eso me pone feliz porque le doy trabajo a todos mis músicos. El próximo año, en enero, tengo pensado grabar un disco, en febrero me voy a México, por primera vez, y en julio estamos volando a Europa por Fiestas patrias para hacer un intercambio musical hermoso.

