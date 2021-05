La cantante María Grazia Polanco mostró su molestia por los comentarios de Janet Barboza, quien fue jurado VIP de ‘El artista del año’, y al final le restó un punto a su presentación que pesó para mandarla a sentencia.

La ‘cajacha’, al calificar el show de la cantante de la orquesta ‘Bembé’, le dijo ‘pareces una principiante, una calichina, no transmites y me aburrí con tu presentación’.

“No fue injusto (el puntaje), pero la forma en que Janet hizo el comentario no me gustó. Si bien es cierto, me mostré nerviosa y, a estas alturas del programa, ya no debo estarlo ni demostrarlo... Creo que debí bailar sin zapatos el festejo, bueno, siempre se aprende”, señaló María Grazia, quien tuvo como refuerzo a ‘Guajaja’.

También comentó que la ‘Rulitos’ estaba en ‘su personaje’ porque le gusta ‘chancar’ a la gente.

“Esto me hace más fuerte, voy a tomar las críticas constructivas. No me gusta la forma en que Janet hace sus comentarios, yo entiendo que sea parte de su personaje y que en las mañanas (en ‘América hoy’) chanque y chanque a la gente, pero voy a mejorar”, aseguró.

Por último, contó que Fabio Agostini le pidió disculpas por minimizar su carrera y decir que él es mejor artista que ella.

“Me pidió disculpas. Mis comentarios no fueron para ofenderlo, me preguntaron a quién salvaría y dije ‘Chikiplum’, debe respetar las opiniones. Un artista debe tener humildad y no decir yo soy el mejor”, señaló la cantante.