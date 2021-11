Yahaira Plasencia: “Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera”

Este sábado a las 9:00 p.m. será la tercera edición de “El Artista del Año”. Yahaira Plasencia quiera lucirse y interpretará una canción de la gran Thalía y, además, cantará una salsa junto a César Vega.

¿Cómo van tus ensayos?

Mis ensayos van super bien, este sábado voy a sorprender con un pop latino de Thalía. Me estoy esforzando mucho, porque van a calificar más el baile, y es más complicado porque igual tenemos que cantar. En esta tercera gala tengo que estar más relajada porque en mis primeras presentaciones he estado nerviosa y eso me ha jugado en contra.

Y este sábado cantarás junto a César Vega...

No es la primera vez que voy a compartir escenario con César, en esta oportunidad vamos a cantar una salsa de La India, es un género que dominamos y vamos a dar un gran espectáculo. César es un profesional, tiene un vozarrón.

Esta semana Elías Montalvo y Ruby Palomino llegan en sentencia, ¿quién debería quedarse?

Los dos son super buenos, que gane el mejor. No importa la experiencia que tengas en el escenario, ni cuánto tiempo tengas en el medio, lo que importa es lo que hagas en la pista esa noche. Además, no olvidemos que se quedará en competencia a quien el público más apoye, las reglas siempre han sido así, no es nada nuevo.

Te han criticado por cómo cantaste en el versus con Estrella (Torres), ¿qué le dirías a la gente que te critica?

Como he recibido comentarios negativos, también he recibido comentarios positivos y de gente super profesional en la música, como productores y cantantes que no son de Perú, pero el comentario que más me interesa es el de Sergio George, a quien le encantó mi presentación. Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera.

Cambiando de tema, Pancho Rodríguez comentó que te visitó en tu camerino de El artista del año, ¿hay algo más que una amistad entre ustedes?

Somos muy buenos amigos con Pancho, hay una bonita amistad, él sabe que lo quiero un montón.

