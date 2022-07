El ‘Chorri’ Palacios rompió su silencio luego del segundo ampay que le hizo Magaly Medina en menos de un mes. El popular exfutbolista le respondió a un reportero de la urraca que le preguntó sobre su relación con su esposa luego de su escándalo de infidelidad.

“ Cometí un error y la estoy pagando no te imaginas cómo. Lo único que quiero es que esto ya se calme... yo no me escondo, asumí mi error, he asumido mi error y ya hablé con mi esposa, con mis hijos y eso para mí es importante”, acotó Roberto Palacios.

Asimismo, aseguró que ha sido víctima de los ataques en redes sociales. “Prefiero ya no hablar, no quiero darle más qué decir a esta gente saliendo a hablar y a decir muchas cosas, prefiero mantenerme al margen”, indicó el Chorri Palacios.

En ese sentido, aseguró que el escándalo ha perjudicado mucho a su familia y no quiere hacerlos sufrir más. “Yo ya hice un mea culpa, le comenté a mi esposa, le pedí disculpas pero la gente sigue hablando, por eso yo no he dicho absolutamente nada porque acepto las cosas. Estoy arrepentidazo y eso va estar siempre, o sea, jamás me voy a perdonar lo que he cometido ”, concluyó.

El ‘Chorri’ Palacios aseguró que le pidió perdón a su esposa y a sus hijos y asumió su error, tras ser captado saliendo de un hotel con jovencita.

