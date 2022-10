¿Quién no ha cantado el hit ‘Tu amor fue una mentira’? ¿Quién no la ha escuchado, bailado o al menos tarareado? La canción que catapultó a la fama a la agrupación ‘Agua Marina’ de Sechura parecía estar destinada a perderse en el baúl de los compositores. Hasta Lucho Paz, la voz original del tema, tuvo muchos reparos en grabarla y no le gustaba, porque consideraba que tenía una letra muy triste. Esta es la historia detrás del éxito...





QUISO DARLE EL TEMA A UN COMPAÑERO

En 1998, la tecnocumbia empezó a abrazar Lima. Canciones como ‘Amor prohibido’ y ‘Nunca pensé de llorar’ de Rossy War o ‘Ven a bailar’ de ‘Euforia’ de Iquitos eran infaltables en las fiestas. En las provincias del Perú fueron tremendos éxitos. Pero faltaba algo: conquistar las principales radios capitalinas, exclusivas para la salsa, pop o rock.

A inicios de ese año, Lucho Paz llega a las filas de ‘Agua Marina’. El grupo sechurano había perdido a los cantantes Carlos Soraluz y Lucho Castro, quienes con otros músicos de la orquesta formaron ‘Grupo Real’. Entonces se forma lo que, para muchos conocedores del ritmo tropical, sería la mejor delantera que ha tenido hasta el momento ‘Agua Marina’: José Quiroga (dueño), Víctor Romero y los recién llegados Lucho Paz y Tomás Espejo.

Agua Marina traspasó fronteras con el tema 'Tu amor fue una mentira'

Después de varios meses en la agrupación y sin un tema propio, Lucho Paz se encontraba en Chiclayo cuando sonó su teléfono. Tenía que viajar a Sechura a grabar su primera canción con el grupo piurano. Le dieron un papel con la letra. “Me dicen apréndela y la escucho en maqueta, solo acompañada con una guitarra. ‘Pucha, qué es esto’, dije yo. Y escucho una canción que le habían dado a Víctor (Romero) que era más alegre (‘Inolvidable’). Le dije: ‘Víctor tu tema está bacán, más alegre, yo quiero grabar algo así”, recuerda Lucho.

Entonces quiso intercambiar temas con Romero: “Maestro José (Quiroga), que le parece si usted me da esa canción más alegre… ‘Nooo, ese tema que te di es como para tu voz’, me dijo. ‘Francamente que es una canción bien triste…’, le respondí. Y todos se reían. Yo venía de cantar cumbias alegres, salsas, merengues y me dan un tema cortavenas. Incluso no le encontraba melodía, porque no estaba terminado (los arreglos). Honestamente no me pareció bonita la canción”.

‘Tu amor fue una mentira’ fue compuesta por Willy Sánchez Estrada. Desde que la escribió se la ofreció a varias agrupaciones. Nadie quiso grabarla. Pasó buen tiempo en el papel hasta que se la dieron a ‘Agua Marina’, que también la tuvo en el archivo hasta que llegara la ocasión.

SE VOLVIÓ UN HIT EN TODAS LAS RADIOS

En 1998, la agrupación de los hermanos Quiroga Querevalú graba su volumen 11 titulado ‘Amor prohibido’, donde se buscó promocionar por todos lados el sencillo que da el nombre al álbum y donde también están ‘Otro día será’, ‘Migajas de amor’, ‘Mil amores’, Ni perdón ni olvido’, ‘Salvemos nuestro amor’, ‘Inolvidable’ y otros. De los 16 temas que componen el disco, ‘Tu amor fue una mentira’ era la duodécima.

“Eran dos estrofas y cortas nomás. Entro a grabar y escucho la canción con arreglos, la intro, los sonidos, con todo. Y era diferente. ‘Bueno, al menos ya hay más ritmo’, me dije. Cuando me dieron el tema me la hicieron escuchar en crudo, pero ellos ya la tenían con arreglos, para montar la voz solamente” , cuenta Lucho.

“La grabé como me fluyó. Pero pasaron dos o tres meses y el tema nunca se escuchaba, la tenían guardada. Hasta que por primera vez se les ocurrió tocarla en vivo en Trujillo. Tuve que poner la hoja con la letra, porque hasta me había olvidado” , recordó la ‘Voz elegante de la cumbia’.

Lucho Paz acaba de grabar su más reciente tema 'Te Extrañaré' acompañado de Marcos Llunas (Foto: Giancarlo Ávila)

‘Tu amor fue una mentira’ empezó a tocar los corazones de la gente hasta convertirse en un boom. ‘Agua Marina’ tenía que tocarla al inicio, durante y al final de cada concierto por pedido del público. Todos los programas televisivos y radiales querían tener a la agrupación y que canten ese tema. “Fue en una ocasión que la tocamos en Lima y me cuentan que Michael Espíritu (gerente de programación de Radio Panamericana) se puso a escucharla detenidamente y desde que la escuchó le gustó. Y fue la primera vez que una cumbia sonó en una radio exclusiva para otros géneros”.

Desde ese momento ‘Tu amor fue una mentira’ también se escuchó en la salserísima ‘Radiomar’ y no hubo emisora que no tocara la canción. Fue tanta la pegada que la gente llamaba y la pedía, que sonaba cada media hora en las distintas radios. En los rankings musicales, el tema de ‘Agua Marina’ se apoderó del primer lugar y se mantuvo por encima de temas de salsa, pop y rock por varias semanas. Con el boom de esta canción, la tecnocumbia traspasó fronteras y empezó a escucharse en estratos sociales A y B.

DE LA CUMBIA A TODOS LOS GÉNEROS

El éxito de ‘Tu amor fue una mentira’ llevó a que en el 2000 se compusiera la canción ‘Días felices’, de Grupo Real, que era llamada como la segunda parte del hit. Después de 24 años que el tema vio la luz, se ha convertido en un clásico y se ha hecho versiones en rock (’Argot´), balada (Gala Brie), huayno (Culturas Bolivia), reggaeton (Antonella Carmelino), salsa (Mercedes Pollet), cumbia villera (Grupo Guinda de Argentina), versiones acústicas, sinfónicas y más covers que siempre hacen bailar al público.

Y por cosas del destino, cuando Lucho Paz sale de ‘Agua Marina’ en 1999, el público siempre reclamaba la canción. La agrupación tuvo que volver a grabarla por segunda vez, esta vez en la voz de Víctor Romero, a quién Lucho quiso darle el tema.

El volumen 11 dejó de ser llamado ‘Amor prohibido’ para llamarse como el exitazo. ‘Agua Marina’ se volvió todo un boom y aparecieron grupos que empezaron a llamarse de forma similar al grupo piurano: ‘Olas marinas, ‘Brisa Marina’, ‘Viento y marea’, ‘Agua dulce’, ‘Agua bella’, etc. Y Lucho Paz dejó de ser un integrante más de orquestas para convertirse en ‘La voz elegante de la cumbia’.