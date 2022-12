‘El Gran Show’ emitirá su décima y última gala con las performances de Facundo González, Melissa Paredes, Santiago Suárez, Gino Pesaressi y Milena Zárate. Gisela Valcárcel prepara un impactante final donde uno de los competidores alzara la copa como el mejor bailarín de la noche.

¿Cómo se escogerá al ganador o ganadora de ‘El Gran Show’?

De acuerdo con fuentes confiables del Trome, el triunfador o triunfadora del reality de baile serán en base a la puntuación del jurado, conformado por Michelle Alexander, Morella Petrozzi, Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar. Semana a semana, han votado por el baile más destacado.

¿El público podrá votar en vivo?

Por el momento, aún no se ha confirmado si los espectadores podrán escoger a su participante favorito durante las presentaciones. No obstante, en anteriores ediciones del programa, el público podía votar a través de la aplicación de Americatv Go. Se espera que la conductora informe en las próximas horas.

¿Cuándo es la final de ‘El Gran Show’?

La final de ‘El Gran Show’ se emitirá este sábado 10 de diciembre a las 9:00 p.m. en AméricaTV. Los competidores darán todo en la pista para sorprender a los televidentes y al jurado, quienes elegirían al ganador o ganadora.

Milena Zarate se ve ganadora de ‘El Gran Show’

Milena Zárate aseguró que impresionará en la pista para obtener la victoria. “Esta no será una final más, esta será mi revancha, yo tengo que levantar esa copa (...) Desde que ingresé, empecé a planificar mi show para esta gran final”, comentó.

