¡VUELVE CON TODO! Gisela Valcárcel se prepara para conquistar el horario estelar de los sábados con El Gran Show, reality de baile que cuenta con la participación de personajes de la farándula. Precisamente, son las controversias con los famosos lo que más llama la atención del público. Por ello, aquí te presentamos las polémicas más sonadas de las últimas temporadas.

¿Cuáles son las polémicas más recordadas en la historia de El Gran Show?

Discusión de Arturo Chumbe con Carlos Cacho

Arturo Chumbe creó un baile para María Grazia Gamarra y su pareja, pero a Carlos Cacho no le agradó. El estilista criticó las cargadas que estos realizaron. “Arturo, perdóname, pero que terco eres tú. No creo que con todos los años de experiencia que tú tienes, tu libreto coreográfico se limite a una cargada”, comentó. El coreógrafo no se quedó atrás y le contestó con todo.

Andrés Hurtado vs. Carlos Cacho

En la segunda temporada del 2015, Andrés Hurtado participó en una discusión con el peluquero en vivo. En cada gala, habían pequeños enfrentamientos entre ambos, sobre todo, el presentador de televisión que siempre le arrojaba cosas.

Carlos Cacho y sus comentarios racistas en vivo

Emilia Drago había terminado de realizar su performances, recibiendo halagos por parte del jurado. No obstante, Cacho dio un comentario fuera del lugar que indignó hasta a Pachi Valle-Riestra. “Cuando una blanquita se mete a bailar géneros como la cumbia, tiene doble responsabilidad”, indicó el estilista.

Asimismo, la argentina Yamila Piñero concursaba en la edición del 2013, pero recalcaba que el maquillador no hacía bien su trabajo como jurado. Él no se quedó callado comentó lo siguiente: “Es una extranjera a cuestionarme acá, a mi país”. Ante ello, Gisela decidió recriminarlo por sus comentarios.

Marisol sale del programa en vivo

La ‘faraona’ impresionó al público con su participación. Aunque, no pudo continuar en la competencia y fue eliminada en vivo, algo que no asimiló y decidió abandonar el set en vivo. Posteriormente, explicó lo que sucedió. “No pensé, ni recordaba que había un comodín que puede salvar a las personas, no podía asimilar ni creer eso”, aclaró.

¿Cuándo y a qué hora se se estrena El Gran Show 2022?

La temporada de este año se estrena el sábado 1 de octubre a las 9:00 p.m. por la señal de América TV. La ‘señito’ presentará a los participantes y al jurado especial. Asimismo, se espera las primeras presentaciones de los concursantes.