Janet Barboza aprovechó tener a Giuliana Rengifo EN VIVO en el set de ‘América Hoy’ para revelarle que su bailarín de ‘El Gran Show’ se ha quejado por su sobrepeso. La noticia sorprendió a la cumbiambera, quien no dudó en contestar y mandarle un tremendo ‘misil’ al artista.

“¿Te has enterado de algo? Y quiero que lo corrobore el productor, ¿se ha quejado el bailarín? Ah, sí se ha quejado. Al parecer tu bailarín se ha quejado que no podía levantarte, ¿qué opinas de eso? ”, fueron las palabras de la popular ‘rulitos’.

Esto provocó que Giuliana quedara en shock y anunciara que espera que su acompañante en el baile le diga en su cara lo que piensa.

“Conmigo ninguno de los dos, yo siempre he dicho ‘voy a ponerme a régimen, por favor, tengan paciencia, yo quiero ser igual” Desconozco, más tarde lo veo y me gustaría que me lo diga en mi cara ”, resaltó.

GIULIANA RENGIFO SE DEFIENDE DE CRÍTICAS

Pese a realizarse la manga gástrica hace un año, la cumbiambera Giuliana Rengifo explicó las razones que la han venido afectando en su salud física.

“ Tengo que ser consciente que yo me hice la manga gástrica hace un año más o menos , pero ha pasado el tiempo, sigo comiendo poco igual, el tema es que yo como cantante sufro mucho de la garganta, soy asmática”, dijo.

Según explicó Giuliana, ella toma medicamentos para aliviar los dolores de garganta y muchos de ellos tienen componentes que le hacen subir de peso.

“Entonces, los cantantes que me están viendo saben que nos medicamos con corticoides y sabes que esto nos tienden a hinchar muchas veces . Cambios de clima, estoy en la Selva y luego me voy a Juliaca... Todos sabemos que el bullying está penado”, acotó.