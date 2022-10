‘El gran show’ emitió su cuarta gala y Facundo González aprovechó el programa para coquetear con Gisela Valcárcel. Además, el argentino le pidió que acerquen sus rostros y se miren a los ojos por 30 segundos.

Al ver que la Señito dudaba, Facundo le dijo: “¿No querés o no aguantas?”. Además, le dejó en claro que no la besaría, pues él es muy respetuoso. Ante la afirmación del chico reality, la conductora de televisión le respondió: “No es que aguante, me parece fuerte”.

Facundo González continuó con un piropo: “Tus ojos valen más que un beso” . Ante esto Gisela le prometió que harían el reto siempre y cuando él no sea eliminado del programa, si eso pasa le aseguró que lo harían el próximo sábado.

El Gran Show: Facundo Gonzalez con Gisela Valcárcel 2

Gisela luego que Facundo González le ofreció su “colágeno”: “Yo lo tomo en sobrecito”

Facundo escuchó que Santiago Suárez le prometió a Valcárcel que le iba a presentar a su tío y González decidió interrumpir la conversación para ofrecer su “colágeno”.

“Estoy molesto. Primero porque él (por Santiago Suárez) viene y le dices que te encanta, segundo porque te quiere presentar al tío de cincuenta y pico. Yo tengo 33. ¡Hay que consumir colágeno!”, expresó el integrante de “Esto es guerra” de manera enfática y quitándose el polo.

