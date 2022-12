No lo pasa. Después de que Anthony Aranda bailara con Melissa Paredes, el jurado brindó su opinión acerca de la performance de ambos participantes. Sin embargo, Michelle Alexander no fue tan amable con el ‘Activador’.

“Como productora que soy, veo y analizo todas vuestras presentaciones con todo mis sentidos. Disfruto de cada baile con la cabeza y con el corazón, lo cual significa tener sentimientos, hoy he sentido mucho calor en la cabeza y un poco de escalofríos en el cuerpo , voy a decirlo, soy totalmente sincera”

Sin embargo, aprovechó el momento para alabar a Melissa Paredes: “Dicho eso no quiero dejar de pasar lo mucho que me alegra Melissa, como has ido creciendo en esta pista”.

“Eso es muy importante, tú misma te has dado y una oportunidad y de eso se trata la vida, corregir errores. De corazón te deseo lo mejor y que tu carrera siga creciendo”, finalizó Alexander.

Michelle Alexander destruye al ‘Activador’

