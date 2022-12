‘El gran show’ llega a su fin este sábado 10 de diciembre y promete tener sorpresas para los televidentes. No obstante, una gran cantidad de usuarios en redes sociales no están de acuerdo con la llegada de Anthony Aranda al reality de baile.

Días atrás, Melissa Paredes confirmó la llegada de su pareja sentimental, algo que sus seguidores no aceptaron. Además, en la última publicación de la cuenta de Instagram de EGS, los usuarios también se mostraron enojados con el retorno del Activador a la pista de baile.

“¡Horror! Traen al bailarín de Melissa, que es profesional, ¿para qué?, para que esté por encima de los demás”, “Lo único que faltó, señores, este sábado van a traer al bailarín de la Paredes, que bárbaro con el programa alcahuete”, se lee en la publicación.

Otra de las críticas fue el supuesto favoritismo que existiría para Melissa Paredes: “Pero si ya sabe que Melissa Paredes ganará”, “Ya se sabe quien es la ganadora es Melissa Paredes, este programa hay favoritismo”, “Esperemos que no haya trampa , y Gisela no haga ganar a Melissa”, fueron algunos de los polémicos mensajes.

‘El gran show’: usuarios critican Gisela por aceptar al ‘Activador’. VIDEO: IG

Melissa Paredes sufre fuerte caída horas antes de la final de ‘El gran show’

Melissa Paredes llegó a la gran final de El Gran Show. La actriz tendrá como refuerzo, la noche de este sábado, a Anthony Aranda, su pareja y con quien protagonizó tremendo escándalo de infidelidad hace más de un año, en la pista de ‘Reinas del Show’ de Gisela Valcárcel.

“No podía faltar. La mayoría está trayendo bailarines profesionales, ¿por qué yo no? Aparte de ser mi chico, es bailarín profesional, coreógrafo, suma de todas maneras”, dijo la exconductora de televisión sobre el popular Activador, en declaraciones para ‘Estás en Todas’.

Asimismo, comentó que el último viernes sufrió una fuerte caída cuando ensayaba con su elenco. “Me caí horrible, me subieron y me caí de arriba, me metí un sustazo, pero no pasó a mayores”, comentó Melissa Paredes.

