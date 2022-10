Gigi Mitre usó unos minutos de Amor y Fuego para referirse a la broma de mal gusto que le hizo Gisela Valcárcel a animador de El Gran Show, Aldo Díaz, más conocido como ‘El apoteósico’. “En ese momento salió la verdadera Gisela... no venía al caso, parece que no le gustó el chiste”, dijo la conductora antes de mostrar el video del suceso.

En las imágenes, se ve a la ‘Señito’ conversando con Samahara Lobatón y hablando de cómo festejó el primer año de Ethel Pozo. “Mi comadre hizo una torta hermosa, yo no tenía más dinero en ese momento, vivía en La Victoria... hicimos eso y unos pequeños bocaditos”, dijo antes de ser interrumpida por el popular ‘Apoteósico’. “En Sebastián Barranca”, agregó el animador, desatando la reacción de la rubia.

“¿Perdón? ¿por qué dar mi dirección ahorita? ¿sabe el número? Sebastián Barranca, es verdad, 124, interior C, es verdad... ok , así se debe acordar de pasarle a su esposa para que no le haga juicio... bueno” , fue el polémico comentario de Gisela Valcárcel.

Gigi Mitre comentó que si bien es cierto se molestaría al enterarse que Aldo Díaz no le pasa mensualidad a su pareja, se trata de un asunto interno, que solo se conoce en la producción de El Gran Show. “¿Cuál fue el chiste del Apoteósico? ¿dar su dirección? fue una estupidez. A mí me da pena porque siento que muchas veces baja la cabeza, no sé si es por el dinero, pero no puede ser que aguante tanto ”, comentó la conductora.

Por su parte, Rodrigo González comparó al ‘Apoteósico’ con Melissa Paredes, quien pese a salir en el reality de baile con un discurso de empoderamiento, tuvo que regresar al programa que la sacó de la televisión. “Que triste es que el programa donde te bajaron el dedo, te exprimieron, te vapulearon y luego te dejaron desempleada, ahora tengas que regresar a ser el besamanos de tu contratante. La traen por todo lo alto a la reina caída, pateada, vapuleada, escupida y pisoteada por ella misma, y la otra que no le queda otra, tiene que agradecerle en cámaras. Cuánto empoderamiento, cuánto fariselismo, cuánta falsedad”, acotó el popular Peluchín.

El ‘Apoteósico’ le recordó a Gisela su dirección antigua en La Victoria y la ‘Señito’ se picó. Video: Amor y Fuego

TE PUEDE INTERESAR

Testigo del ampay del Gato confirma ‘coqueteo’ con joven: “Estuvo en coqueteos toda la noche con esa chica”

Alfredo Zambrano sobre ingreso de Giuliana Rengifo a El Gran Show: “No sé nada de espectáculos”

El Gato Cuba reconoció salida a discoteca en Piura del ampay de Amor y Fuego, según periodista