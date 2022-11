Empezó una nueva gala de ‘El Gran Show’, donde apareció Yahaira Plascencia como invitada especial para que los participantes logren ganar dos puntos con una dinámica. Después de ver las presentaciones, Gisela Valcárcel llamó a cada uno, pero el más importante no estaba.

Al finalizar, la ‘Señito’ empezó a preguntar por Facundo González, Gino Pesaressi comentó que no sabían nada sobre la situación del bailarín. Ante ello, la ‘rubia’ quedó sorprendida por la respuesta y le dijo que no jugara con ella. “Yo le pido a Gino, hazlo por mí porque es mi colágeno” , dijo.

La conductora culpó a Milena Zárate, quien lo minimizó frente a cámaras la semana pasada. “ Lo tienes demasiado consentido , Gisela. Entonces, justo tocó salsa y justo se lesionó. Qué cosas de la vida. Lo que no sabes es que ahí se le ve que es un ‘pulpín’ porque ese recurso es más viejo”, respondió la cantante.

De igual manera, le indicaron a la presentadora que el oso lo estaría representando. “Yo me encontré a ‘Facu’ cuando me estaba maquillando y peinando y me dijo: ‘Me he lesionado’. Te juro que lo vi así (cogeando)” , informó Yahaira Plasencia.

Gisela Valcárcel le pidió a Gabriela Herrera que no sea ‘fingida’

Tras la eliminación de Gabriela Herrera a ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel indicó que ella incumplió con una de las normas del contrato. “Yo conversé con ella. Ella me decía, justamente en las reuniones, que no deje de ser yo, que no trate de fingir el querer guardarme las cosas ”, señaló.

“Yo respeto su personalidad, respeto cómo maneja su show, pero sí hubiera cositas que, pues a mí no me terminaron de gustar y fue como un poco chocante”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR