La conductora Gisela Valcárcel recurrió a su cuenta de Instagram tras el polémico estreno de su programa “El gran show”, donde Melissa Paredes, Giuliana Rengifo y Dalia Durán fueron presentadas como participantes.

En su mensaje público, la popular ‘Señito’ dijo estar agradecida con sus seguidores, pero también se refirió a sus detractores.

“Mil gracias a todos los que vivieron y disfrutaron con el estreno de ‘El Gran Show’, una gala repleta de emociones, de valor, de silencios, de risas y hasta de lágrimas. Y es que los momentos que no se planean, las conversaciones que se dan desde tu interior muchas veces te llevarán como lo hacen conmigo a confrontar y hasta a enfrentarte a lo que ves, te llevarán a expresar lo que sientes y eso puede traer problemas”, indicó.

Gisela pidió a sus detractores a que opinen sobre el contenido de su espacio televisivo, pero sin ofender: ”Asegúrate de hablar sin ofender, enfrentar no significa demoler al adversario, muchas veces se trata de que expreses tu opinión, digas lo que consideres y continúes tu camino, sin perder tu enfoque. Ayer he hablado porque hay muchas mujeres en el mundo de la TV o del ‘show business’ que no pueden defenderse y que quedan señaladas por la sociedad que a veces solo tiene una versión”.

“Dicho esto, saben que lo que sigue es insultos y agresiones a mí y a mi familia, como ya lo he vivido. Sé que lo que no te mata, te hace más fuerte”, añadió.

Finalmente, Gisela indicó que no volverá hablar sobre el caso Melissa Paredes en “El gran show”: “Ayer hablando con Melissa Paredes, dije lo que siento y no diré nada más en el programa que conduzco. Si algo tengo que decir lo haré desde mis redes, pues aquí ustedes pueden escoger si me siguen o no, y la televisión seguirá sirviendo para que yo los divierta. ¡Prepárense para lo que viene!¡Gracias por su apoyo , cariño y por los memes”.

