Isabel ‘Chabelita’ Acevedo fue captada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ para dar sus comentarios sobre ‘El Gran Show’. Además, confirmó que volvería al programa de Gisela Valcárcel, a pesar de haber empezado su carrera en esta pista.

“No me veo. Realmente, siento que ya tuve mi momento y si fuera una temporada más fuerte. Gisela lo ha dicho. No es una competencia de baile, no están viendo al mejor bailarín. Están viendo otros aspectos (...) El mejor chongo ”, indicó sobre las controversias del programa.

De igual manera, la bailarina aseguró que solo tiene dos oponentes en el reality de baile. “La única rival que yo podría tener, puede ser, Gabriela (Herrera) y Leysi (Suárez)” , señaló. “De repente, Gabriela ha entrado para subir un poco el nivel del baile (...) Yo siento que ahí te quemas también en esa pista”, añadió.

'Chabelita' comentó sobre el reality de baile y más.

Asimismo, recordó cuando entró por primera vez a la pista. “Ahí yo me inicié, a los 15 años, con Aldo Miyashiro. Después, conocí a Christian y paso todo eso. Fue un mal momento, no solo para mí, sino para toda mi familia ”, explicó.

¿Qué dijo sobre el baile de Giuliana Rengifo?

La ‘Chabelita’ decidió brindar sus conocimientos sobre las participantes, empezando por Giuliana Rengifo, quien ha sido criticada por su físico. “Lamentablemente, el tema del peso hace que se te vea más lenta , más pesada, no tan ágil”, comentó. Por otro lado, dio otras opiniones sobre Melissa Paredes y Leysi Suárez.