Melissa Paredes fue presentada en la quinta gala de ‘El gran show’ y no perdió la oportunidad para elogiar a Gisela Valcárcel, algo que los jurados y el público tomaron de buena manera.

Después de que Valcárcel elogiara a Norka por vestirla durante los 34 años de su carrera en la televisión, Melissa aprovechó la oportunidad para animar a la ‘Señito’: “¡Felicitarte por tus 35 años, ¡Eres la reina de la TV peruana, le duela a quién le duela!” , expresó la también actriz.

“Como a ti me ha pasado muchísimas cosas, 35 años después me quedó con los lindos momentos. Tú has sufrido agresiones verbales, has sufrido el que te tiren daros por todos lados. Ahí me veo reflejada en ti”, le respondió Gisela.

Janet Barboza no quiere saludar a Melissa Paredes

La ‘Retoquitos’ apareció en el set del reality de baile, dejando impresionada a la ‘rubia’, los participantes y al jurado. Además, anunció que sería la jurado VIP de la noche. Aunque, se notó la molestia de Melissa, ya que no la saludó. “Yo iba a estirar el puñito, pero me lo sacó”, mencionó.

“Es cierto, estabas dando beso, pero a ella solo le estiraste el puño”, señaló la ‘Señito’. “No porque sería un beso de Judas ahorita. Porque no sería un beso real. Tampoco sería un abrazo honesto ahorita”, contestó la conductora de ‘América hoy’.

