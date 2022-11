La sexta gala de ‘El Gran Show’ sorprendió al público cuando los participantes entraron disfrazados de algún personaje. Ante ello, Leysi Suárez se vistió de ‘Morticia’ de los ‘Locos Addams’, deleitando al jurado con un tango. No obstante, Gisela Valcárcel le empezó a preguntar sobre su conflicto con Melissa Paredes.

El reality de baile reveló un detrás de cámaras de cuando ambas concursantes se reunieron en el estudio de ensayo, pero la actriz sale enojada y empieza a ‘rajar’ del baile de su compañera.

La pelea entre Melissa y Leysi

Melissa Paredes entra al salón de baile de Leysi Suárez para ver cómo le está yendo. “ Yo pensé que ya habías ensayado, bebé. Porque ni se te siente, yo dije: ‘¡UY! La bebé no está (...) Celebra tu baile, mi amor”, dice la expareja de Rodrigo Cuba.

“ Y tu samba, ¿qué parecía? Estabas matando cucarachas ”, agregó y salió de la habitación. “ Tu tango que has hecho de 2 soles. Esas líneas, ¿qué eran? ¿de Nazca? (...) ¿Perdón? Yo ensayo, hijita”, arremetió Suárez.

Leysi Suarez y Melissa Paredes discuten en vivo

Finalmente, la actriz de ‘Ojitos hechiceros’ critica a Leysi a sus espaldas, pero las cámaras captaron el momento. “Dice que mi tango ha sido de 2 soles, ¿me explicas? Dice que ella tiene mejores líneas que yo. Por favor, no te pases. Yo no seré bailarina, no habré bailado en un grupo de Alma Bella, Agua Bella, no sé en cuál ha bailado ”, comentó.

“Cómo me va a decir eso, que no me agarre de loca porque tú sabes yo de loca, loca. Huachafa” , terminó la exintegrante de Alma Bella.

