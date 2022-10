Thamara Gómez, excantante de Corazón Serrano, usó sus redes sociales para arremeter contra el estreno de la nueva temporada de El Gran Show. La artista descargó toda su artillería contra el programa de Gisela Valcárcel y lamentó que ahora los participantes tengan que estar envueltos en polémicas para ser considerados para el reality.

“Hoy en día hay que hacer un súper escándalo en el Perú para estar en un reality de show, que viva el Perú caraj...”, escribió en sus historias de Instagram.

Thamara Gómez indignada por El Gran Show

Además, Thamara Gómez aclaró que no siente envidia por no haber sido convocada y aclaró que la llamaron dos veces pero por motivos personales no quiso participar. “La otra vez que me llamaron, no me confirmaron al 100% porque quisieron meter a otra persona que en su momento tuvo un escándalo muy grande”, reveló la cantante.

Finalmente, agregó que el programa de Gisela Valcárcel ya no parece un concurso, sino un ‘circo’. “Deben darle oportunidad a muchos amig@s musicales que hace años se dedican a la música. Siempre con los mismos de siempre. Ya ni ganas de verlo ”, concluyó la artista indignada.

Thamara Gómez indignada por El Gran Show

