‘El Gran Show’ llamó a Yolanda Miranda como una de las participantes para competir en el versus con Giuliana Rengifo. Apenas empezó la secuencia, Gisela Valcárcel quedó sorprendida al ver a los cantantes de Alma Bella y Agua Bella juntas en un solo escenario.

Ambas cantantes entraron al set para tocar ‘Me va a extrañar’ de Ricardo Montaner. Ante ello, los demás participantes se acercaron para dar su votación. La primera en salir fue Melissa Paredes, quien se disculpó con Giuliana y fue donde Yolanda.

“ Cuando se hablaba de Alma Bella inmediatamente salía la portada del diario con Agua Bella. Cuando un empresario contrataba a Agua Bella para un espectáculo, contrataba a Alma Bella”, comentó Janet Barboza antes de la presentación.

Leysi Suárez, Santiago Suárez y Gabriela Herrera también escogió a Medina, mientras el resto fue donde Giuliana. Finalmente, el jurado escogió a la integrante de Alma Bella.

Melissa le echa flores a Gisela en ‘El gran show’

Melissa Paredes decidió elogiar a Gisela Valcárcel y felicitarla por su trayectoria. “¡Felicitarte por tus 35 años, ¡Eres la reina de la TV peruana, le duela a quién le duela!” , dijo.

“Como a ti me ha pasado muchísimas cosas, 35 años después me quedó con los lindos momentos. Tú has sufrido agresiones verbales, has sufrido el que te tiren daros por todos lados. Ahí me veo reflejada en ti”, le respondió Gisela.