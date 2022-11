¿SERÁ? Janet Barboza cuestionó las declaraciones de George Neyra, ahora exbailarín de El Gran Show, quien era dupla de Giuliana Rengifo. Según la ‘rulitos’, fue el mismo bailarín quien saboteó su presencia en el reality de baile.

“Me llama poderosamente la atención las explicaciones de George Neyra porque honestamente no lo esperábamos de ti (...) Lo que el equipo de producción te dijo es que ante la falta del día martes, el miércoles, por supuesto, estabas suspendido, no que no ibas a actuar en El Gran Show...El hace una ‘autorenuncia’”, explicó la conductora de TV.

Del mismo modo, Brunella Horna agregó que en cualquier trabajo pasa eso. “ No contestas el teléfono, que no vayas a trabajar en el horario que te tocaba, obviamente que tienes que tener una sanción”, expresó.

¿El gran show despidió a George Neyra?

¿QUÉ DIJO EL EXBAILARÍN DE GIULIANA RENGIFO?

En un video compartido en redes sociales, George Neyra dio a conocer que le comunicaron que ya no estaría en la próxima gala.

“Acabo de recibir una noticia que me pone desconcentrado. Ya no voy a estar este sábado a la gala de El Gran Show para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado pues no no voy a estar, acabo de recibir el comunicado”, manifestó.

