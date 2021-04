El ‘Ingeniero bailarín’, Yeiner Moisés Pinedo Vargas, tras su éxito en las redes sociales con su ‘challenge’ del cover ‘No sé’ que ha popularizado el grupo ‘Explosión de Iquitos’, llegó a Lima y nos reveló q ue se costeó sus estudios de la universidad, trabajando como mozo y barriendo en restaurantes.

Yeiner, ¿qué edad tienes?

Tengo 30, soy de la ciudad de Iquitos.

Siempre con el orgullo amazónico

Siempre y con ‘Explosión de Iquitos’ que con su música divierte mucho a las personas en las redes sociales.

¿Qué te motivó a hacer ese ‘challenge’?

La verdad ‘ñañita’, el tema del baile lo trabajo hace varios años, pero a raíz del ‘boom’ con ‘Explosión de Iquitos ’ que esto empezó a subir como la espuma en las redes sociales, en las cuales mi personaje y profesión de ingeniero rompió con esas barreras y estereotipos que tienen los ingenieros de ser muy rectos y serios.

Con la gente que trabajas, donde eres una especie de coach, también bailas o solo te siguen en las redes

Claro que sí, trabajamos en el tema motivacional, es que nuestro trabajo es de 30 días por 15 de descanso en las zonas petroleras y el estrés hace que el cuerpo se canse, el baile lo que provoca es que trabajemos la mente y alma y estemos felices.

¿Eres una persona muy espiritual?

Sí. Desde pequeño, Dios siempre nos ayuda, hay que tener mucha fe.

¿Qué versículo de la Biblia recuerdas?

“Jehová es mi pastor, nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar” (Salmos 23:1-2).

No parece que tengas 30 años, tienes cara de ‘guagüita’.

De ‘ñañito’ (ríe), es porque soy alegre, si no demuestras alegría, naturalidad, nada funciona en la vida. En todo el Perú los de la costa, sierra y selva, si no demuestran alegría, no les irá bien, hay que ver siempre el lado positivo a las cosas.

Eres alegre, pero debe haber un momento doloroso en tu vida.

Claro que sí. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero siempre estoy con Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Antes de que ingrese a la universidad trabajé como mozo, limpié y barrí en restaurantes y bodegas, así me costeé la formación que tengo.

¿En qué zona de Iquitos vives?

En Jirón Putumayo, ahí tengo mi casita, ahí nací, crecí y sigo viviendo, pues no pienso moverme porque tengo gratos recuerdos desde que nuestra casita era de tablitas y ahora vamos construyendo de a pocos.

¿Cómo es un día en la vida de Yeiner, en el trabajo y en casa?

Vivo en dos mundos diferentes, en el trabajo hay que levantarse a las cuatro de la mañana y no es fácil, cuando descanso voy al gimnasio, hago mis transmisiones en vivo, bailo, juego vóley, futbol, también soy pintor y cocino la comida de la selva, estofado, tacacho con cecina, sé varias cosas que comparto con mis amigos porque no hay que ser mezquinos.

¿Hincha de qué equipo?

Sporting Cristal, el cielo es celeste…