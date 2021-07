Jeiner Pinedo, el popular ingeniero bailarín, esta dispuesto a dejar en el pasado su polémico enfrentamiento mediático con Vania Bludau y la cantante española Melody, a quienes acusó de haber tenido una actitud despectiva con él.

Como se recuerda, gran revuelo causó las palabras del Ingeniero bailarín que denunció públicamente que Vania Bludau tuvo una mala reacción con él cuando intento tomarse una foto con ella. Similar situación sucedió con la Melody, afirmó.

Ahora, el Ingeniero bailarín parece mencionar que se reafirma en su versión y asegura que ‘la verdad pronto saldrá a la luz’, tras la polémica que se generó.

“La verdad es como el aceite, siempre sale a flote”, se lee en el mensaje que envió el Ingeniero bailarín a través de sus redes sociales.

Yeiner Pinedo, el popular Ingeniero bailarín, denunció a través en sus redes sociales haberse sentido discriminado por Vania Bludau luego de que ella se negara a tomarse una foto con él en el programa ‘Mujeres al mando’.

Según contó El ingeniero bailarín, Vania Bludau no tuvo formas para decirle que no quería tomarse una fotografía con él y preció que ella le pidió que no le tocara el hombro para evitar el contagio del coronavirus.

“Fui a pedirle una foto. Me vio y me dijo ‘put... que asco’, es la impresión que me dio. Me vio con esa manera como ‘quién eres tú’, le dije a la ‘Llamita’ tómame una foto, me voy a ponerme detrás, a su izquierda, le agarro de su hombro y me dice ‘No me agarrares, no me agarres’”, indicó el Ingeniero Bailarín.

