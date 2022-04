El actor y bailarín cubano Eduardo Pastrana es el protagonista del videoclip de Leslie Shaw, quien acaba de lanzar la canción ‘No vale la pena’ junto a las cantantes Aina Maro y Blue Mary.

“El videoclip lo grabamos hace un mes, pero recién lo estrenaron hoy (ayer). Fue un día largo de grabación desde la mañana hasta la madrugada casi”, dijo el Papi.

Te reencontraste con Leslie en Miami..

Hace mucho tiempo que no la veía. Conversamos entre los corte, cuando podíamos y recordamos cuando bailamos en ‘El gran show’. Fue mi primera aparición en ese programa acabadito de llegar a Perú.

¿Fuiste su bailarín?

No. Ella bailaba con un chico Kevin, creo que así se llamaba, y yo fui invitado a un trío de baile con ellos. Recuerdo que hicimos un baile en el agua con la canción ‘Crazy’.

¿Cómo ves la carrera de Leslie?, ella está radicando en Miami hace mucho tiempo...

Bueno, ella está haciendo este tipo de colaboraciones con artistas de otros países y eso siempre es muy bueno para la carrera de los cantantes. Así que creo que le está yendo muy bien.

En el videoclip de ‘No vale la pena’ eres el galán de las tres chicas, pero al final te dejan.

Ese es el Papi de antes ja, ja ,ja... ellas me secuestran y, bueno, no me resistí tampoco.

Papi y cómo van tus otros proyectos, creo que estabas grabando una novela...

Sí, ya terminé con esa producción, se llama ‘La mujer de mi vida’ y debe estrenarse este año, de hecho ya salió el primer anuncio, la promoción. Estoy esperando con ganas el estreno. Ya tengo propuestas para otras series con Telemundo y por la parte independiente sigo haciendo videoclips y también hay el proyecto de una serie que está en camino.

Te vas consolidando en tu carrera actoral...

Sí, hay que seguirla para conseguirla y estar dispuesto a escuchar muchos ‘No’ como respuesta.

Se te cerraron varias puertas...

Sí. Hay muchos no, demasiados diría yo, pero empiezan los sí a fluir cada vez más, gracias a Dios.

El Papi Eduardo Pastrana graba nueva serie con Telemundo

El actor y bailarín cubano Eduardo Pastrana contó que está grabando una nueva serie con Telemundo y su personaje le exige una transformación.

“Estoy grabando una serie nueva con Telemundo, no puedo decir el nombre, tampoco el de mi personaje, pero te puedo adelantar que no me van a reconocer cuando salga, llevo una transformación tremenda, desde el cabello, tatuajes, todo”, comentó el ‘Papi’

¿Será uno de tus mejores personajes?

Sin duda es con el que más me he divertido, aunque el personaje de divertido no tiene nada.